Смажені пиріжки з хрускою скоринкою та соковитою вишневою начинкою
БЛОГ
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо апетитні смажені пиріжки з хрускою скоринкою та соковитою вишневою начинкою. Вони дуже смачні та легкі в приготуванні.
Обожнюю десерти з вишнею. А ви?
Пиріжки з вишнями
Тісто:
500 г борошна (16 ст. л. з гіркою)
5 г солі (1 ч. л.)
240 мл води (16 ст.л.)
40 мл соняшникової олії (2,5 ст. л.)
20 мл горілки (1,5 ст. л.)
Вишнева начинка:
600 г вишні
40 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. без гірки)
150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)
Додатково:
рослинна олія (для смаження)
Приготуємо тісто:
Змішуємо сіль з борошном, додаємо воду (окріп), горілку та рослинну олію. Замішуємо тісто силіконовою лопаткою, а потім руками, 3-4 хвилини.
Обертаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.
Знімаємо плівку та ще вирішуємо - 2-3 хвилини.
Обертаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 2 години
Приготуємо вишневу начинку:
Змішуємо в сотейнику всі інгредієнти: вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль.
Ставимо на плиту та постійно помішуючи заварюємо начинку. Вона має прокипіти 1 хвилину.
Знімаємо сотейник з плити та перекладаємо начинку в іншу ємність і лишаємо охолоджуватись.
Розкачуємо тісто в пласт товщиною 3 мм.
Викладаємо вишневу начинку.
Змочуємо водичкою проміжки між тістом.
Накриваємо начинку тістом та розрізаємо на шматочки.
Беремо один пиріжок і виделкою защіплюємо краєчки.
Смажимо пиріжки з двох сторін на добре розігрітій олії.
Готові пиріжки перекладаємо на паперовий рушник.
Готово! Усім смачного!