Землю накрила одна з найсильніших магнітних бур року: скільки триватиме

В останні дні жовтня Землю накрила одна з найпотужніших магнітних бур цього року. Її сила становила сім балів.

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Геомагнітні коливання на Землі тривають з 28 жовтня. За прогнозом Meteoagent, вони мають стихнути лише 3 листопада. 31 жовтня сила магнітних бур становить 5 балів, а 1 та 2 листопада сила геомагнітних ударів зросте до 6 балів.

У ці періоди метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, у них спостерігатиметься аритмія, зміна тиску тощо.

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Які симптоми несприятливого впливу магнітних бур:

Безсоння;

Головні болі;

Слабкість;

"Розбитий" стан;

Зниження працездатності;

Підвищення тривожності;

Зміна артеріального тиску.

Як захиститися від впливу магнітних бур метеозалежним людям:

Слідкувати за артеріальним тиском; Дотримуватися схеми прийому запропонованих лікарем необхідних ліків. Подбати про те, щоб в аптечці було все необхідне для надання невідкладної допомоги; Відрегулювати режим роботи, харчування, відпочинку, щоб уникнути перенапруження, Вчасно знімати стрес, відпочивати; Пити заспокійливі трав'яні чаї, Збалансувати харчування, не нехтувати свіжими овочами і фруктами, Знизити споживання жирних продуктів і алкоголю; Не забувати про помірні фізичні навантаження – заняття спортом краще замінити на повільні прогулянки на свіжому повітрі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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