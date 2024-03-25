Зелений, білий, блакитний: три варіанти трендового манікюру 2024

З настанням весни хочеться оновлення не лише у гардеробі, але й у манікюрі. Які ж тренди будуть актуальними у 2024 році? Модницям пропонують звернути увагу на яскраві та свіжі кольори. Також, у тренді будуть малюнки. Про це пише Радіотрек.

Білий малюнок:

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Витончений та ніжний білий рослинний візерунок на пастельному тлі – чудовий вибір для весняного манікюру.

Ви можете зробити акцент на одному-двох нігтях, залишивши решту однотонними.

Блакитний колір:

Цей колір – справжній фаворит весни 2024 року.

Українські майстри нейл-дизайну пропонують різноманітні варіанти манікюру з блакитним акцентом.

Наприклад, два нігті можна зробити рожевими або молочними та додати на них рослинний візерунок у тон основному блакитному відтінку.

Інший цікавий варіант – абстракція у чорному та блакитних тонах з поталлю.

Зелений колір:

Ще один весняний колір, який дає простір для фантазії.

Поєднуйте зелений з чорними рослинними орнаментами, хвилястими, ламаними та рівними лініями.

Стиль "різні руки" також буде актуальним: на одній руці нігті зеленого кольору, а на другій – білого, з зеленим листям та чорними і білими лініями.

Окрім цих трендів, зверніть увагу на:

Французький манікюр з кольоровим або омбре-переходом.

Мінімалістичні дизайни з точками, лініями, геометричними фігурами.

Манікюр з негативним простором.

3D-елементи, наприклад, бульонки, стрази, перли.

Найголовніше – обирайте манікюр, який подобається вам і підкреслює ваш стиль.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити манікюр в стилі old money.

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