ukr
Русский
Суспільство

Зелений, білий, блакитний: три варіанти трендового манікюру 2024

Ціхоцька Марія

Зелений, білий, блакитний: три варіанти трендового манікюру 2024

З настанням весни хочеться оновлення не лише у гардеробі, але й у манікюрі. Які ж тренди будуть актуальними у 2024 році? Модницям пропонують звернути увагу на яскраві та свіжі кольори. Також, у тренді будуть малюнки. Про це пише Радіотрек.

  1. Білий малюнок:
  • Витончений та ніжний білий рослинний візерунок на пастельному тлі – чудовий вибір для весняного манікюру.
  • Ви можете зробити акцент на одному-двох нігтях, залишивши решту однотонними.
  1. Блакитний колір:
  • Цей колір – справжній фаворит весни 2024 року.
  • Українські майстри нейл-дизайну пропонують різноманітні варіанти манікюру з блакитним акцентом.
  • Наприклад, два нігті можна зробити рожевими або молочними та додати на них рослинний візерунок у тон основному блакитному відтінку.
  • Інший цікавий варіант – абстракція у чорному та блакитних тонах з поталлю.
  1. Зелений колір:
  • Ще один весняний колір, який дає простір для фантазії.
  • Поєднуйте зелений з чорними рослинними орнаментами, хвилястими, ламаними та рівними лініями.
  • Стиль "різні руки" також буде актуальним: на одній руці нігті зеленого кольору, а на другій – білого, з зеленим листям та чорними і білими лініями.

Окрім цих трендів, зверніть увагу на:

  • Французький манікюр з кольоровим або омбре-переходом.
  • Мінімалістичні дизайни з точками, лініями, геометричними фігурами.
  • Манікюр з негативним простором.
  • 3D-елементи, наприклад, бульонки, стрази, перли.

Найголовніше – обирайте манікюр, який подобається вам і підкреслює ваш стиль.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити манікюр в стилі old money.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

СуспільствоМода