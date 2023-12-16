Загоює та відновлює: 5 корисних властивостей касторової олії

Касторова олія — це природний продукт, який здавна використовується в медицині та косметології. Вона має широкий спектр корисних властивостей, завдяки яким може застосовуватися для вирішення багатьох проблем зі шкірою.

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Про це пише ТСН.

Зволоження та живлення шкіри

Касторова олія є хорошим зволожувачем, тому вона може використовуватися для сухої, схильної до лущення шкіри. Також вона має живильні властивості, тому допомагає відновити пошкоджену шкіру. Для зволоження та живлення шкіри нанесіть касторову олію на обличчя або тіло перед сном.

Лікування акне та запалень

Касторова олія має антибактеріальні та протизапальні властивості, тому вона може використовуватися для лікування акне та інших шкірних запалень. Для цього нанесіть касторову олію на уражені ділянки шкіри перед сном.

Стимуляція росту брів і вій

Касторова олія є ефективним засобом для стимулювання росту брів і вій. Для цього нанесіть касторову олію на брови і вії ватною паличкою або пензлем. Процедуру проводите щодня перед сном.

М’яке очищення обличчя

Касторова олія може використовуватися для м’якого очищення обличчя. Для цього змішайте касторову олію з олією жожоба або солодкого мигдалю в рівних пропорціях. Нанесіть суміш олій на обличчя легкими масажними рухами, а потім змийте теплою водою.

Усунення шрамів і розтяжок

Касторова олія може використовуватися для усунення шрамів і розтяжок. Для цього нанесіть касторову олію на проблемні ділянки шкіри масажними рухами. Регулярне застосування касторової олії сприяє регенерації шкіри та зменшенню шрамів і розтяжок.

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Оздоровлення п’ят

Касторова олія може використовуватися для оздоровлення сухих і тріщинних п’ят. Для цього нанесіть касторову олію на п’яти перед сном і одягніть шкарпетки. Регулярне застосування касторової олії допоможе пом’якшити шкіру п’ят і усунути тріщини.

Протипоказання

Касторова олія є безпечним засобом, але вона може викликати алергічну реакцію у деяких людей. Перед її використанням необхідно провести тест на алергію. Для цього нанесіть невелику кількість олії на шкіру зап’ястя і почекайте 24 години. Якщо на шкірі не з’явиться почервоніння або інших ознак алергії, то ви можете використовувати касторову олію.

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