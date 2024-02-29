Сніданок чемпіонів: рецепт вівсяних пластівців з медом та ягодами

Що може бути простішим за вівсяну кашу з ягодами та медом? Проте цей сніданок особливо корисний для людей з проблемами шлунково-кишкового тракту й зайвою вагою.

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Тому якщо ви страждаєте від цього або просто хочете бути здоровішим, радимо вам цей сніданок. Він збалансований та неймовірно смачний. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (4 порції):

Вівсяні пластівці - 100 г

Вода - 300 мл

Ягоди - 150 г

Мед - 1 ч.л.

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Приготування:

У каструлю чи сотейник з товстим дном налити воду та довести до кипіння. Додати вівсяні пластівці й зменшити вогонь до мінімуму. Варити 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Довше не варити, щоб пластівці не розм'якли. Додати мед, ягоди (можна заморожені) та перемішати. Вимкнути вогонь, накрити кришкою та залишити кашу на 5-10 хв настоятися. Розкласти готову кашу по тарілках та подавати.

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