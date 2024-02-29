Сніданок чемпіонів: рецепт вівсяних пластівців з медом та ягодами
Що може бути простішим за вівсяну кашу з ягодами та медом? Проте цей сніданок особливо корисний для людей з проблемами шлунково-кишкового тракту й зайвою вагою.
Тому якщо ви страждаєте від цього або просто хочете бути здоровішим, радимо вам цей сніданок. Він збалансований та неймовірно смачний. Про це пише Shuba.
Інгредієнти (4 порції):
- Вівсяні пластівці - 100 г
- Вода - 300 мл
- Ягоди - 150 г
- Мед - 1 ч.л.
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Приготування:
- У каструлю чи сотейник з товстим дном налити воду та довести до кипіння. Додати вівсяні пластівці й зменшити вогонь до мінімуму.
- Варити 5-7 хвилин, постійно помішуючи. Довше не варити, щоб пластівці не розм'якли.
- Додати мед, ягоди (можна заморожені) та перемішати.
- Вимкнути вогонь, накрити кришкою та залишити кашу на 5-10 хв настоятися.
- Розкласти готову кашу по тарілках та подавати.
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