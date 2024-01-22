Залежить від сторони: Що за повір'ями означає, коли чухається ніс

Свербіж носа – це поширене явище, яке може бути викликане різними причинами, в тому числі алергією, інфекцією або навіть просто сухістю шкіри. Однак у народі існує безліч прикмет, які пояснюють, чому ніс може свербіти.

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Про це пише сайт podrobnosti.ua. Звичайно, вірити чи не вірити прикметам – це особиста справа кожного. Однак, якщо ви вірите в прикмети, то свербіж носа може стати для вас приводом задуматися про майбутнє.

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Найпоширеніші прикмети:

Свербить ніс – буде застілля. Якщо ніс засвербів вранці, то це означає, що вас чекає приємна зустріч з друзями або родичами. Якщо ніс свербить ввечері, то це може бути передвістям застілля з великою кількістю алкоголю.

Свербить ніс – буде похмілля. Якщо ніс засвербів під час застілля, то це означає, що вас чекає важке похмілля.

Якщо ніс засвербів під час застілля, то це означає, що вас чекає важке похмілля. Свербить ніс – будуть гроші. Якщо ніс засвербів з одного боку, то це означає, що вас чекають несподівані гроші. Якщо ніс засвербів з обох сторін, то це може бути передвістям фінансового успіху.

Якщо ніс засвербів з одного боку, то це означає, що вас чекають несподівані гроші. Якщо ніс засвербів з обох сторін, то це може бути передвістям фінансового успіху. Свербить ніс – будуть новини. Якщо ніс засвербів зліва, то це означає, що вас чекають приємні новини. Якщо ніс засвербів справа, то це може бути передвістям сумних новин.

Якщо ніс засвербів зліва, то це означає, що вас чекають приємні новини. Якщо ніс засвербів справа, то це може бути передвістям сумних новин. Свербить кінчик носа – буде сварка. Якщо кінчик носа засвербів, то це може бути передвістям сварки або навіть бійки.

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