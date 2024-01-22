Залежить від сторони: Що за повір'ями означає, коли чухається ніс
Свербіж носа – це поширене явище, яке може бути викликане різними причинами, в тому числі алергією, інфекцією або навіть просто сухістю шкіри. Однак у народі існує безліч прикмет, які пояснюють, чому ніс може свербіти.
Про це пише сайт podrobnosti.ua. Звичайно, вірити чи не вірити прикметам – це особиста справа кожного. Однак, якщо ви вірите в прикмети, то свербіж носа може стати для вас приводом задуматися про майбутнє.
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Найпоширеніші прикмети:
- Свербить ніс – буде застілля. Якщо ніс засвербів вранці, то це означає, що вас чекає приємна зустріч з друзями або родичами. Якщо ніс свербить ввечері, то це може бути передвістям застілля з великою кількістю алкоголю.
- Свербить ніс – буде похмілля. Якщо ніс засвербів під час застілля, то це означає, що вас чекає важке похмілля.
- Свербить ніс – будуть гроші. Якщо ніс засвербів з одного боку, то це означає, що вас чекають несподівані гроші. Якщо ніс засвербів з обох сторін, то це може бути передвістям фінансового успіху.
- Свербить ніс – будуть новини. Якщо ніс засвербів зліва, то це означає, що вас чекають приємні новини. Якщо ніс засвербів справа, то це може бути передвістям сумних новин.
- Свербить кінчик носа – буде сварка. Якщо кінчик носа засвербів, то це може бути передвістям сварки або навіть бійки.
Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.
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