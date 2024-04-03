Заведіть, щоб в домі водились гроші: які породи котів притягують багатство
Відомо, що кішки – це не лише муркотіння, тепло та затишок. Деякі пухнасті друзі володіють містичною силою притягувати удачу та багатство.
Видання OBOZREVATEL розповіло про 3 породи кішок, які, за повір'ями, роблять своїх господарів багатшими. Пам'ятайте, що будь-яка кішка, оточена любов'ю та турботою, може стати вашим пухнастим талісманом удачі.
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1. Кхао-Мані:
- Ця кішка з Таїланду вважається королівським компаньйоном.
- Вона приносить задоволення та достаток у дім.
- Кішки Кхао-Мані дуже дружелюбні та не переносять самотність.
2. Японський бобтейл:
- Ця порода символізує щастя та благополуччя для всієї родини.
- В Японії ці кішки вважаються священними.
- Їхня сила криється в унікальному короткому та роздвоєному хвості.
3. Сіамська кішка:
- Ці кішки, яких часто вважають гордими, насправді притягують удачу та багатство.
- Але їхня чарівна сила проявляється лише при щирій любові та турботі з боку господарів.
- Зневага або байдужість можуть призвести до фінансових невдач.
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