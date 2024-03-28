Зацвітуть раніше ніж в сусідів: чим підживлювати айстри навесні

Хочете, щоб ваша клумба розцвіла айстрами раніше, ніж у всіх сусідів? Це можливо! Дотримуйтесь кількох простих правил, і ви будете насолоджуватися красою цих чудових квітів вже на початку літа.

Відео дня

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити айстри, які розквітнуть на вашій клумбі вже на початку літа, пише noviydoctor.com.

Читайте також: Як доглядати за гортензіями, щоб вони пережили зиму: поради садівників

1. Вибір сорту та місця.

Вибирайте сорти, які добре ростуть у вашому регіоні. В Україні популярні айстри альпійська, "волове око", чагарникова та новобельгійська.

Айстри люблять сонячні місця з добре дренованим ґрунтом.

2. Підготовка ґрунту та сівба.

Перед посівом видаліть з ґрунту каміння та бур'яни.

Сійте айстри на відкритому ґрунті в кінці весни або на початку літа. Глибина посіву - 0,5-1 см, відстань між рослинами - 15-30 см.

Можна також вирощувати айстри розсадою. Для цього посійте насіння в контейнери за 6-8 тижнів до потепління.

3. Догляд за рослинами.

Регулярно поливайте айстри, але не допускайте застою води.

Прополюйте ґрунт навколо рослин.

Для стимуляції раннього цвітіння можна підгодувати айстри комплексними добривами.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!