Захистить оселю від бід: Навіщо класти лавровий лист під придверний коврик

Лавровий лист – це не лише кулінарна пряність, його також можна використовувати як оберіг або амулет, свідчать народні прикмети. За повір’ями, розташування лаврового листа біля вхідних дверей може призвести до захисту мешканців будинку від проблем.

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Якщо ви прагнете використовувати лавровий лист як оберіг, вам слід діяти розсудливо. Один зі способів – повісити лаврушку над дверима. Проте, є кращий варіант: покласти листочки під придверний килимок, пише pixelinform.

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Таким чином, пряність опиниться біля порога будинку, а це саме те, чого ви прагнете досягти. Важливо забезпечити добре закріплення лаврового листа під килимком.

Згідно із віруваннями, лавровий лист, розташований під килимком, може функціонувати як захисний екран від проблем, бід та негативної енергетики. Крім того, віриться, що ця пряність виступає як талісман, який притягує успіх і щастя.

Щоб досягти максимального ефекту від використання лаврового листа як оберега, розташовуйте його під килимком саме під час фази "зростання" Місяця. Використовуйте чотири листочки, оскільки вважається, що саме така кількість збільшує захисні властивості лавру.

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