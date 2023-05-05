Захистить від злого ока та вбереже від бід: як використати освячену сіль

Українці здавна використовували сіль для того, щоб відігнати злих духів від будинку, та захиститися від лихого ока. Старожили вважають це "неписаними законами".

Сіль можна посвятити на Великдень, поклавши у кошик, а потім користуватися весь рік за потреби. Її можна покласти у коробку з-під сірників, хустину або стопку/склянку. Ще також треба мати освячений мак.

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Освячена сіль дуже допомогає. Аби ніхто нічого не вилив під ворота, під хату, треба дрібки солі під двері/ворота. Проте важливо це робити в таких місцях, щоб не топтати її.

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Також до будинку не підійде зла людина, якщо освяченою сіллю з маком посипати так само біля поріжка в хаті.

У коментарях до відео, яке опублікували в TikTok-каналі "Село ДУБА" запропонували посипати кордон з росією, щоб російська нечисть не лізла в Україну.

Утім, не всі погоджуються з такими забобонами та вважають, що найкраща віра – це в Бога.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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