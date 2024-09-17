Замшева куртка: новий хіт осені-2024 підкорює модні подіуми

Хоча літо ще не закінчилося, модні експерти вже активно обговорюють тренди осіннього сезону. І якщо класичний тренч завжди залишається актуальним, то цього року дизайнери пропонують нам безліч нових цікавих варіантів верхнього одягу. Про це пише cosmo.

Ключові тренди осені 2024:

Тренчі та плащі з напівпрозорих матеріалів: Легкі і повітряні, вони додадуть вашому образу легкості та романтичності.

Легкі і повітряні, вони додадуть вашому образу легкості та романтичності. Робітнича куртка: Функціональна і стильна, така куртка стане незамінним елементом осіннього гардеробу.

Функціональна і стильна, така куртка стане незамінним елементом осіннього гардеробу. Жакет як верхній одяг: Ідеальний варіант для не дуже холодної погоди. Може бути виконаний з різних матеріалів і мати різноманітні фасони.

Новий фаворит сезону: замшева куртка

Але, мабуть, найяскравішим трендом осені 2024 стала замшева куртка. Цей матеріал, який вже встиг полюбитися модницям завдяки своїй м'якості і шляхетності, повертається в моду з новою силою.

Замшеві вироби виглядають дуже дорого і стильно. Крім того, замша досить тепла і комфортна в носінні, що робить її ідеальним матеріалом для осіннього верхнього одягу. Найбільш популярними кольорами замшевих курток в цьому сезоні є відтінки коричневого, особливо шоколадний. Найактуальніший варіант – це розслаблений оверсайз. Така куртка додасть вашому образу невимушеність і стиль.

Читайте також: Легенди повертаються: топ стрижок з 90-х, які будуть знову на піку популярності цієї осені

Як носити замшеву куртку?

Замшева куртка універсальна і легко вписується в різні образи. Її можна носити як з джинсами і кросівками, так і з сукнею і ботильйонами. Головне – підібрати правильні аксесуари.

Альтернатива: замшевий жакет

Якщо вам не подобаються довгі куртки, зверніть увагу на замшевий жакет. Він виглядає більш витончено і підійде для створення більш елегантних образів.

Осінь 2024 року обіцяє бути дуже цікавою з точки зору модних трендів. Замшева куртка – це один з найяскравіших і найстильніших варіантів верхнього одягу, який варто спробувати.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!