Навіщо закупатись содою в травні: корисний лайфхак від садівника

Травень – час для закупки соди! Цей недорогий та екологічно чистий продукт може творити справжні чудеса у саду. Сода – це доступний, екологічний та універсальний засіб, який допоможе вам виростити здоровий та красивий сад!

Сода – це не тільки для обприскування, пише noviydoctor.com. Полив розчином соди (1 ч. л. на 3 л води) допомагає знизити кислотність ґрунту. Присипка розсади содою захищає від "чорної ніжки". Замочування насіння в содовому розчині перед посадкою дезінфікує їх та покращує проростання. Промивання теплиць, парників та садових інструментів содою позбавляє шкідливих мікроорганізмів.

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Чим корисна сода для рослин?

Захищає від шкідників: попелиці, павутинного кліща та інших.

попелиці, павутинного кліща та інших. Запобігає грибковим захворюванням: борошниста роса, плямистість та інші.

борошниста роса, плямистість та інші. Покращує зовнішній вигляд листя: робить їх більш зеленими та блискучими.

робить їх більш зеленими та блискучими. Підвищує імунітет та стійкість рослин до стресів: посуха, перепади температур, тощо.

Як приготувати содовий розчин:

1 столова ложка харчової соди

1 літр теплої води

2-3 краплі рідкого мила (для кращого прилипання)

Розмішайте соду у воді до повного розчинення, додайте мило. Розчин готовий!

Як правильно обприскувати:

Найкраще обробляти рослини вранці або ввечері, коли немає прямих сонячних променів.

Обприскуйте і верхню, і нижню сторону листя, а також стебла.

Для профілактики повторюйте процедуру раз на 7-10 днів.

При шкідниках або хворобах обробляйте рослини раз на 3-4 дні.

Уникайте обробки в спеку або дощ.

Сода для різних груп рослин:

Смородина та аґрус: менше уражаються борошнистою росою та плямистістю.

менше уражаються борошнистою росою та плямистістю. Троянди та клематиси: краще переносять атаки попелиці та кліщів.

краще переносять атаки попелиці та кліщів. Огірки, кабачки та інші овочі: рідше хворіють, краще ростуть та плодоносять.

рідше хворіють, краще ростуть та плодоносять. Кімнатні рослини: стають більш здоровими та красивими.

Порада: Починайте з меншою концентрацією соди та спостерігайте за реакцією рослин.

Нагадаємо, експерти сказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників.

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