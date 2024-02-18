Навіщо варити палички кориці: корисний та ароматний лайфхак

Кориця – це не лише смачна та ароматна пряність, що використовується в кулінарії, але й незвичайний дезодорант, який допоможе позбутися неприємних запахів у вашому домі.

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Це універсальна пряність, яка не лише додає вишуканості вашим стравам, але й піклується про чистоту та свіжість вашого дому, пишуть Патріоти України.

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Як провітрити кімнату за допомогою кориці?

Візьміть кілька паличок кориці і закип'ятіть їх у невеликій кількості води.

і закип'ятіть їх у невеликій кількості води. Поступово кімната наповниться приємним ароматом кориці, який нейтралізує всі неприємні запахи.

Цей метод особливо корисний:

В холодну пору року , коли не можна провітрити приміщення, відкривши вікна.

, коли не можна провітрити приміщення, відкривши вікна. Як безпечна та екологічна альтернатива хімічним спреям.

Корисні властивості кориці:

Антиоксидант : одна чайна ложка кориці містить стільки ж антиоксидантів, скільки й склянка чорниці.

: одна чайна ложка кориці містить стільки ж антиоксидантів, скільки й склянка чорниці. Антибактеріальні властивості : кориця захищає від кандидозу та бактерії Helicobacter Pylori.

: кориця захищає від кандидозу та бактерії Helicobacter Pylori. Стимуляція кровообігу: кориця - природний антикоагулянт, що покращує кровообіг, запобігає утворенню тромбів та зміцнює серцево-судинну систему.

Противірусні властивості : кориця полегшує симптоми застуди, використовується в народних рецептах для лікування кашлю та ангіни.

: кориця полегшує симптоми застуди, використовується в народних рецептах для лікування кашлю та ангіни. Освіжає подих: шматочок кориці може освіжити подих краще, ніж жувальна гумка.

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