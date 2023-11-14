Для чого ставити контейнер з кавою у ванній кімнаті: ви будете здивовані

Кава - це не лише смачний напій та заряд енергії зранку, але і корисний елемент для здоров'я, краси та побуту. Парфумерні магазини використовують секретну властивість кави під час розпродажу, розміщуючи мисочки з кавовими зернами, які оживляють нюх. Крім того, кава може прийти на допомогу у ванній кімнаті, позбавляючи її від неприємних запахів, як повідомляє House Digest.

Відео дня

Щоб позбутися неприємного запаху у ванній кімнаті за допомогою кави, просто помістіть мелену каву або гущу в герметичний контейнер та залиште його у ванній кімнаті. Аромат кави відмінно впорається з неприємними запахами, діючи як фільтр.

Кава здатна знищувати неприємні запахи завдяки азоту, що міститься в її зернах. Ці сполуки вбирають інші аромати, аромат кави є природним та безпечним для людини. Багатьох він навіть заспокоює.

Читайте також: Що робити, щоб значно заощадити час на миття посуду

Для позбавлення неприємного запаху у ванній кімнаті за допомогою кави, краще використовувати щойно змелену каву, оскільки саме в її зернах є достатня кількість корисних сполук. Ємність із кавою слід розташовувати в зручному та безпечному місці, наприклад, під унітазом чи під раковиною. Щоразу, коли відчуваєте неприємний запах, просто відкрийте контейнер на деякий час, і аромат кави нейтралізує сморід.

Для підтримки ефективності, каву варто оновлювати кожні два-три тижні, особливо якщо ви часто відкриваєте контейнер. Також важливо тримати його закритим, щоб запах не вивітрювався, і тоді його ефект збережеться на довший час.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити підлогу без розводів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!