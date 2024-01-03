Навіщо пити воду зранку, та що додати в неї для користі

Пиття води натще є популярною практикою, яка приписується різними корисними властивостями. Однак, чи є воно таким корисним, як вважають багато людей?

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Пиття води натще є безпечною практикою для більшості людей, пише УП. Однак, важливо пити воду кімнатної температури або теплу воду, щоб уникнути розладу шлунка. Додавання інших інгредієнтів до води натще може посилити її корисні властивості, але також може призвести до побічних ефектів. Тому, перед тим як додавати щось до води натще, слід проконсультуватися з лікарем або дієтологом.

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Користь води натще

Запускає обмінні процеси в організмі.

Допомагає очищенню організму та виведенню токсинів.

Стимулює перистальтику кишківника.

Допомагає відновити водний баланс і гідратувати організм.

Підвищує рівень енергії.

Безпосередньо впливає на стан шкіри.

Шкода води

Може викликати розлад шлунка або нудоту.

Може посилити відчуття голоду.

Може викликати зневоднення, якщо ви п'єте недостатньо рідини протягом дня.

Яку воду пити

Дієтологиня Тетяна Антофійчук рекомендує пити теплу воду натще, оскільки організм витрачатиме менше енергії на її засвоєння. Холодна вода, з іншого боку, може викликати відчуття холоду і дискомфорту в шлунку.

Що додавати до води

Додавання інших інгредієнтів до води натще може посилити її корисні властивості, але також може призвести до побічних ефектів.

Лимон має антиоксидантні та протизапальні властивості. Він також може стимулювати травлення.

Мед містить калорії, тому може призвести до набору ваги. Він також може викликати відчуття голоду.

містить калорії, тому може призвести до набору ваги. Він також може викликати відчуття голоду. Куркума має антиоксидантні та протизапальні властивості. Однак вона має низьку біодоступність, тому її засвоєння організмом може бути ускладнене.

має антиоксидантні та протизапальні властивості. Однак вона має низьку біодоступність, тому її засвоєння організмом може бути ускладнене. Імбир має протизапальні та антиоксидантні властивості. Він також може сприяти травленню.

має протизапальні та антиоксидантні властивості. Він також може сприяти травленню. Хлорофіл міститься в зелених овочах. Він має антиоксидантні та протизапальні властивості.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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