Яйця з високим вмістом білка, ультравітамінів та мінералів є одним із незамінних продуктів. Перевага цього інгредієнта в тому, що з ним можна приготувати чимало різних страв.

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Але чи замислювалися ви колись про те, щоб зварити яйця з оцтом? Це чудовий метод, кажуть експерти Sante Plus, який швидко вам сподобається.

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По-перше, перш ніж варити яйце, переконайтеся, що воно свіже. Для цього занурте його в миску з холодною водою. Якщо воно не тоне під водою, викиньте його і в жодному разі не їжте! Фактично, коли яйця гниють, усередині утворюється невелика повітряна камера, яка змушує їх плавати! З іншого боку, якщо яйце працює правильно, воно готове до вживання та готове до приготування.

Обережно помістіть його в каструлю. Щоб дізнатися про час приготування та не допустити помилок, встановіть таймер або скористайтеся будильником на мобільному телефоні. Для звареного жовтка, але й не надто крутого, потрібно 12 хвилин. Для вершкового жовтка лише 7 хвилин.

Щоправда, хоча це і здається тривіальним, приготування яєць до досконалості – це не дитяча гра. Це навіть досить складно. Ви коли-небудь куштували яєчний білок і відчували, що їсте гуму? Ось чому ми рекомендуємо цю просту пораду з оцтом.

Наповніть каструлю водою та переконайтеся, що яйце опустилося на дно. Коли вода почне закипати, додайте у воду для варіння чайну ложку білого оцту. Таким чином, ваше яйце залишиться цілим і не розіб'ється!

Залиште варитися на десять хвилин і відразу ж опустіть яйце в холодну воду. Тоді ви зможете насолодитися легкою текстурою яйця.

Ви також можете використовувати метод оцту, щоб правильно приготувати яйця-пашот. Це яйця, приготовані цілком і без шкаралупи в каструлі з окропом. Додавання невеликої кількості оцту допоможе білку швидше звернутися: таким чином, ви отримаєте гарне ціле яйце. Однак, щоб не вплинути на смак яйця, кількість оцту потрібно добре відміряти. Воно має перевищувати 3% від загального обсягу рідини. Наприклад, на три літри води знадобиться шість столових ложок оцту.

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