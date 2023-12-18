Навіщо натирати лобове скло половинкою яблука: корисний зимовий лайфхак

Яблуко – це не тільки смачний і корисний фрукт, але й простий і ефективний засіб для очищення лобового скла автомобіля, якщо вірити порадам з інтернету.

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Яблуко містить кислоту, яка створює на поверхні скла так званий "ефект лотоса". Цей ефект дозволяє краплям води легко сходити зі скла, не залишаючи слідів, пише видання gazeta.ua.

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Щоб очистити лобове скло яблуком, потрібно просто протерти його половинкою фрукта. Для більшої ефективності можна використовувати трохи води.

Цей метод також можна використовувати для видалення комах і бруду з лобового скла.

Якщо ж лобове скло обмерзло, можна використовувати той же метод, але з додаванням спирту. Спирт допоможе швидше розтопити лід і не пошкодити скло.

Для цього потрібно просто протерти лобове скло половинкою яблука, змоченою в спирті.

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