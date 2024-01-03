Навіщо класти зубчик часнику в унітаз: дійсно дієвий спосіб

Часник – це природний антисептик, який має антибактеріальні, антигрибкові та протимікробні властивості. Деякі люди вважають, що кидання зубчика часнику в унітаз може допомогти дезінфікувати його та запобігти поширенню бактерій.

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Часник може допомогти дезінфікувати унітаз. Він містить аліцин, який є активним компонентом, що відповідає за його антибактеріальні властивості. Аліцин може вбивати бактерії, які викликають неприємні запахи та можуть призвести до інфекцій, пише deavita.fr.

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Однак, щоб часник був ефективним, його потрібно залишити в унітазі на кілька годин, а краще на ніч. Під час цього часу аліцин буде виділятися в воду і вбивати бактерії.

Як це зробити?

Щоб дезінфікувати унітаз часником, просто очистіть його як зазвичай, а потім киньте в нього очищений зубчик часнику. Залиште його на кілька годин або на ніч, а потім змийте водою.

Крім часнику, є й інші природні засоби, які можна використовувати для дезінфекції унітаза. До них відносяться:

Оцет – також має антибактеріальні властивості. Щоб використовувати оцет для дезінфекції унітаза, розбавте його водою в рівних пропорціях і вилийте суміш в унітаз. Залиште її на кілька годин або на ніч, а потім змийте водою.

Лимонна кислота також є ефективним дезінфікуючим засобом. Щоб використовувати лимонну кислоту для дезінфекції унітаза, розчиніть її у воді в пропорції 1:1 і вилийте суміш в унітаз. Залиште її на кілька годин або на ніч, а потім змийте водою.

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