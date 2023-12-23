Навіщо використовується алюмінієва фольга у пачках цигарок: ви точно цього не знали

Куріння цигарок – смертельна залежність, що викликає безліч захворювань. Часто курці не беруть до уваги одну деталь: наявність алюмінієвої фольги всередині сигаретних пачок.

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Однак, цей елемент дуже важливий, оскільки має специфічне застосування. Яка роль алюмінієвої фольги у цигаркових пачках, розповіли у Sante Plus.

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Мало хто з курців знає роль алюмінієвої фольги в упаковці. Якщо у вас є ця шкідлива для вашого здоров'я звичка, швидке викидання алюмінієвої фольги, якою покриті сигарети, є автоматичною дією. Однак цей об'єкт відіграє важливу роль.

Виявляється, що фольга зберігає тютюн сухим та захищає сигарети від вологи. Алюмінієва фольга також допомагає зберігати аромат довше.

Глобальне дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, проведене у 2010 році, показує, що близько 600 000 людей щорічно помирають від пасивного куріння, третина з яких – діти, які зазнали впливу сигаретного диму вдома. У 20 столітті від куріння померло близько 100 мільйонів людей.

Нагадаємо, що експерти у сфері науки та медицини представили найкращі інновації в медицині за останні кілька років, які щодня змінюють життя мільйонів людей на планеті.

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