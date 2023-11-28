Навіщо зберігати сир з кубиками цукру: неочікуваний лайфхак

Сир після розгортання може швидко зіпсуватися навіть у холодильнику. На щастя, власниця сироварні має ідеальний засіб, щоб зберегти продукт свіжим довго.

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Патриція Майкельсон з La Fromagerie у Лондоні розповіла, що ефективне зберігання зводиться лише до кількох основ. Її головною порадою було використовувати цілі кубики цукру, повідомляє Express.co.uk.

За її словами, завжди варто загортати сир подвійно, в ідеалі, у вощений папір або пергамент. Його потрібно класти в пластиковий контейнер, вистелений зволоженим кухонним рушником.

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Важливо, щоб він був лише злегка зволоженим і не мокрим, щоб не заохочувати занадто багато вологи. Патриція порекомендувала звільнити для нього місце на верхній полиці холодильника, де температура найкраще регулюється.

Кубики цукру працюють, регулюючи атмосферу всередині коробки, що допомагає зберегти сир свіжішим. Кубики цукру з часом розтануть, і їх слід замінити, якщо до цього моменту сир ще не з’їдено.

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