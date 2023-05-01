Навіщо дачники підживлюють огірки оцтом: неочікуваний лайфхак

Огірки є однією з найбільш розповсюджених культур серед українських дачників. Рослина приносить гарний врожай, але для цього необхідно доглядати за кущиками.

Зокрема, потрібно підживлювати огірки весною, щоб культура краще росла та давала більші плоди. Досвідчені городники використовують для підживлення розчин з оцтом.

Завдяки оцту огірки краще засвоюють корисні елементи, зокрема, фосфор, кальцій та калій. Також наявність цієї рідини дозволяє захистити коріння культури від різноманітних хвороб.

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Для приготування підживки потрібно 1 склянку 9% оцту розвести на 10 літрів чистої води та ретельно перемішати. Вводити розчин потрібно під корінь, попередньо зволоживши ґрунт простою водою.

Схожий розчин можна використовувати також для підживлення помідорів. Втім, спочатку потрібно змішати оцет з подрібненою шкарлупою від яєць та настояти добу, а потім вже розвести на 10 літрів води.

За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.

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