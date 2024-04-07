Забудьте про оцет: як очистити унітаз, щоб він сяяв як новий

Втомилися від хімії та неприємного запаху в туалеті? Існує безліч способів очистити унітаз без шкоди для вашого здоров'я та гаманця.

Завдяки цим простим порадам ваш унітаз завжди буде чистим і свіжим. Ефективними порадами поділились на сайті noviydoctor.com.

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Чим можна замінити хімічні засоби?

Оцет: налийте оцет в унітаз, посипте содою, залиште на 15 хвилин, а потім почистьте щіткою і змийте.

налийте оцет в унітаз, посипте содою, залиште на 15 хвилин, а потім почистьте щіткою і змийте. Лимонна кислота: розчиніть 2 пакетики лимонної кислоти в гарячій воді, вилийте в унітаз, залиште на 30 хвилин, а потім змийте.

Сода: насипте соду на дно унітазу, налийте трохи оцту, почекайте, поки піна осяде, а потім змийте.

насипте соду на дно унітазу, налийте трохи оцту, почекайте, поки піна осяде, а потім змийте. Газована вода: налийте в унітаз 2 літри газованої води, залиште на 30 хвилин, а потім змийте.

налийте в унітаз 2 літри газованої води, залиште на 30 хвилин, а потім змийте. Білизна: налийте білизну в унітаз, залиште на 15 хвилин, а потім змийте.

Важливо!

Перед використанням будь-якого засобу переконайтеся, що він не зашкодить матеріалу вашого унітазу.

Завжди використовуйте захисні рукавички при роботі з хімічними речовинами.

Добре провітрюйте приміщення після використання хімічних засобів.

Ось ще кілька порад:

Регулярно чистіть унітаз, щоб не допускати накопичення бруду та нальоту.

Використовуйте йоржик для чистки важкодоступних місць.

Не кидайте в унітаз сміття, яке може його засмітити.

P.S.

Не використовуйте кислоту та соду одночасно, оскільки це може призвести до небезпечної хімічної реакції.

Для чистки бачка унітазу можна використовувати лимонну кислоту або оцет.

Для дезінфекції унітазу можна використовувати розчин хлорного відбілювача.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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