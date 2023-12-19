Забудьте про варіння, якщо хочете колір та смак: Як правильно приготувати буряк

Буряк – це смачний і корисний овоч, який можна приготувати різними способами. Найпопулярнішим є варіння, але під час цього процесу частина корисних речовин втрачається.

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Запікання – це більш щадний спосіб приготування, який дозволяє зберегти всі корисні властивості буряка, пише сайт gsminfo.com.

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Інгредієнти:

2-3 буряка

Оливкова олія

Сіль

Цукор (за бажанням)

Приготування:

Добре вимийте буряки і відріжте кінчики з обох сторін. Посоліть і поперчіть буряки за смаком. Збризніть буряки оливковою олією. Обгорніть кожен буряк фольгою. Запікайте буряки в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1-1,5 годин. Готовність буряків перевірте зубочисткою. Дістаньте буряки з духовки і дайте їм охолонути. Очистіть буряки від шкірки.

Запечений буряк можна подавати як самостійну страву, додавати в салати або використовувати в інших стравах.

Користь буряка

Буряк – це дуже корисний овоч. Він містить багато вітамінів і мінералів, зокрема:

Вітамін C – необхідний для підтримки імунітету

Калій – підтримує здоров'я серця

Фолієва кислота – корисна для кровотворення та розвитку клітин

Крім того, буряк може сприяти зниженню тиску, поліпшенню здоров'я шкіри і функції печінки.

Поради

Для запікання буряків краще використовувати середні овочі.

Якщо ви хочете, щоб буряк мав більш насичений смак, ви можете додати в фольгу трохи цукру або інших спецій.

Готовий буряк можна зберігати в холодильнику до 5 днів.

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