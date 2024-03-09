Забудьте про російське 'пока': Як правильно прощатися українською

Чимало людей помилково вживає під час прощання російське слово "пока". Натомість українська мова має чимало питомих варіантів прощання.

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Згідно з російсько-українським словником складної лексики 2012 року та російсько-українським словником сталих виразів 1959 року, "пока" означає "тим часом". Про це повідомляє OBOZ.UA.

Українською ж правильно буде сказати "до побачення", "побачимося", або "до зустрічі". Також можна сказати "до завтра/вечора/вихідних".

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Окрім цього українською можна замість прощання висловити побажання: "Нехай щастить!", "Усього найкращого!", або "Бувайте здорові!". Також можна сказати "до зв'язку", "спишемося", або "зідзвонимося".

Не варто забувати про наступні побажання при прощанні:

Щасливо!

Щасливої дороги!

Успіхів!

Ще один популярний вираз, який використовують при прощанні – це "па-па". Таке формулювання прийшло до нас з польської мови.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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