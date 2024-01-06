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Мовознавець пояснив значення слова "нівроку" та підказав, коли його вживати

Анастасія Крищук

Мовознавець пояснив значення слова 'нівроку' та підказав, коли його вживати

Чимало людей не знають значення українського слова "нівроку". Це пов'язано з тим, що слово досить рідко можна почути у розмовній мові.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко пояснив значення слова та де його варто вживати. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Що означає це слово? "Нівроку" – це нічогенько, непогано, так, як треба", – зазначив мовознавець.

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Авраменко навів приклади використання цього слова: "Дочка у них виросла нівроку – від хлопців немає проходу".

"А ще слово "нівроку" використовують як вставне зі значенням "аби не наврочити", з побажанням не принести горя. "А ви, нівроку, видужуєте, рум’янець вискочив на щоках", – додав мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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Суспільство