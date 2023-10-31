Мовознавець пояснив важливу різницю між 'горнятком' та 'філіжанкою'

В українській мові існує декілька слів для позначення посуду, з якого можна пити напої. Зокрема, це "чашка", "горнятко" та "філіжанка".

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Попри те, що вони є синонімами, ці слова мають дещо різне значення та вказують на різний за призначенням посуд. Про це мовознавець Олександр Авраменко розповів для "Сніданку з 1+1".

За його словами, "горнятко" не призначене для пиття кави або чаю. Цим словом позначають маленький горщик.

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"Так, теоретично в "горнятко" можна налити чай. Але так само його можна налити і в каструлю, і в відро, і навіть у бензобак", – зазначив мовознавець.

Своєю чергою "чашка" і "філіжанка" – це синоніми, але між ними є різниця. З "чашки" п'ють і холодні, і гарячі напої, то з "філіжанки" – лише чай або каву.

"До речі, гарне слово "філіжанка" примандрувало до нас із турецької мови. Отож, смачного вам чаю, запашної кави і не забуваймо дбати про чистоту свого мовлення", – вказав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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