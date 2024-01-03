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Мовознавець назвав питомий український відповідник до слова "мінімаркет"

Анастасія Крищук

Мовознавець назвав питомий український відповідник до слова 'мінімаркет'

Чимало людей плутають, як писати українською іншомовні частини як міні-, екс- і віце-. Згідно з чинним правописом, їх потрібно писати разом.

Наприклад, слово "мінімаркет", яке раніше писалося через дефіс, з 2019 року пишеться разом. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

 "Згідно з новою редакцією нашого правопису, такі іншомовні частини як міні-, екс- і віце- пишемо разом. Наприклад, "мініспідниця, ексчемпіон, віцепрем'єр", – зазначив він.

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Мовознавець додав, що невеликі магазини ліпше називати питомими українськими словами: "крамниця" або "крамничка".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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Суспільство