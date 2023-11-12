Яскравий сніданок: рецепт бурякових панкейків

М’які всередині та хрусткі зовні, бурякові панкейки за рецептом від Shuba мають яскраво-рожевий колір і чудовий смак.

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Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 0.5 склянки

Цільнозернове борошно – 0.5 склянки

Розпушувач – 0.5 ч. л.

Сода харчова – 0.5 ч. л.

Перець чилі, порошок – 0.25 ч. л.

Імбир сушений мелений – 0.25 ч. л.

Перець чорний мелений – 0.25 ч. л.

Буряковий сік – 0.75 склянки

Оцет яблучний – 1 ч. л.

Льон, насіння – 1 ст. л.

Вода – 3 ст. л.

Олія соняшникова рафінована – 3 ст. л.

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

Подріблене лляне насіння залийте водою (3 ст. л.) і відставте на кілька хвилин. Змішайте всі сухі інгредієнти. Окремо змішайте всі вологі інгредієнти разом із насінням льону і 1 ст. л. олії.

Вилийте вологі інгредієнти до сухих і перемішайте.

Смажте на середньому вогні з кожному близько 1 хвилини.

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