Яскраві та стильні: топ-5 варіантів трендового манікюру для коротких нігтів

В 2024 році неймовірно популярними будуть нюдові відтінки, прозорі або пастельні покриття, а також невеликі акценти, такі як тонкі лінії або геометричні форми на нігтях. Іншим трендовим напрямком в дизайні нігтів буде використання яскравих кольорів. Про це пише Радіотрек.

Варіанти модного манікюру:

Райдужний фейерверк на нігтях

Замість класичного френча використовуйте яскраві "кислотні" кольори, створюючи ефект веселкової посмішки на кінчиках нігтів.

Цей тренд підкреслить вашу грайливість та налаштує на позитив.

Ніжність цвіту яблуні

Для любительок елегантного манікюру пропонуємо дизайн "яблуневий цвіт".

Біло-рожеві квіти яблуні на прозорому тлі нігтів подарують вашим рукам весняну свіжість та оригінальність.

Пастельна палітра

Цей дизайн підкорює ніжністю та легкістю.

Використовуйте пастельні відтінки різних кольорів, щоб створити манікюр, який особливо ефектно виглядатиме на засмаглій шкірі.

Чаруюча романтика чайної церемонії

Квітковий малюнок, що нагадує візерунки на чайних чашках, в поєднанні з пастельно-жовтим кольором, стане справжньою родзинкою вашого образу.

Цей дизайн поєднує в собі елегантність та невимушеність.

Етнічні мотиви

Зачерпніть натхнення у візерунках, що прикрашають посуд та оселі різних народів світу.

Такий манікюр стане яскравим акцентом вашого стилю, підкресливши вашу креативність та індивідуальність.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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