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Яскраві та стильні: топ-5 варіантів трендового манікюру для коротких нігтів

Ціхоцька Марія

Яскраві та стильні: топ-5 варіантів трендового манікюру для коротких нігтів
У тренді будуть як яскраві, так і пастельні кольори

В 2024 році неймовірно популярними будуть нюдові відтінки, прозорі або пастельні покриття, а також невеликі акценти, такі як тонкі лінії або геометричні форми на нігтях. Іншим трендовим напрямком в дизайні нігтів буде використання яскравих кольорів. Про це пише Радіотрек.

Варіанти модного манікюру:

Райдужний фейерверк на нігтях

  • Замість класичного френча використовуйте яскраві "кислотні" кольори, створюючи ефект веселкової посмішки на кінчиках нігтів.
  • Цей тренд підкреслить вашу грайливість та налаштує на позитив.

Ніжність цвіту яблуні

  • Для любительок елегантного манікюру пропонуємо дизайн "яблуневий цвіт".
  • Біло-рожеві квіти яблуні на прозорому тлі нігтів подарують вашим рукам весняну свіжість та оригінальність.

Пастельна палітра

  • Цей дизайн підкорює ніжністю та легкістю.
  • Використовуйте пастельні відтінки різних кольорів, щоб створити манікюр, який особливо ефектно виглядатиме на засмаглій шкірі.

Чаруюча романтика чайної церемонії

  • Квітковий малюнок, що нагадує візерунки на чайних чашках, в поєднанні з пастельно-жовтим кольором, стане справжньою родзинкою вашого образу.
  • Цей дизайн поєднує в собі елегантність та невимушеність.

Етнічні мотиви

  • Зачерпніть натхнення у візерунках, що прикрашають посуд та оселі різних народів світу.
  • Такий манікюр стане яскравим акцентом вашого стилю, підкресливши вашу креативність та індивідуальність.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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