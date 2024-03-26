Які продукти викликають головний біль

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Фахівці вважають, що 20% всіх головних болів, в тому числі і мігрень, пов'язані з вживанням деяких компонентів їжі. Особливо це стосується людей, чутливих до таких компонентів. Тому, коли у вас з'являється головний біль, причину якого пояснити важко, зверніть увагу на продукти, які вживаєте. Вони можуть містити ті інгредієнти, до яких ви чутливі.

Червоне вино – з одного боку, має фенольні сполуки, що діють заспокійливо, мають багато позитивних дій, ресвератрол – антиоксидант з протираковими властивостями, але з іншого – може викликати пароксизмальний головний біль. Причиною стають:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

– Біогенні аміни. Найвідоміший з них – гістамін. Знаходиться у сирі, у дріжджах та виробах з них, рибі (оселедець маринований), пиві, вині, шоколаді тощо. Тому, якщо до вина з'їсти сир, наприклад, рокфор або фету, та ще шматочок шоколаду або десерт, политий шоколадом, можна очікувати головний біль.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

– Сульфіти.⠀Додають в продукти харчування для припинення росту бактерій. Може знаходитись у вині, пиві, сухофруктах, мармеладі, піці, чіпсах, варенні, морепродуктах, переробленому м'ясі. Цей компонент здатний до накопичення в організмі при частому споживанні цих продуктів.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

– Аспартам. Ця речовина міститься в складі солодкої газованої води – фанти, кока-коли і інших напоях, "жуйках", а також "швидких сніданках".⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Головний біль може бути спровоковано вживанням кофеїну, який підвищує тиск крові в кровоносних судинах і може викликати різкий головний біль. Кава, міцний чай, енергетичні напої містять багато кофеїну.

Також⠀важливу роль у виникненні головного болю має недостатня кількість рідини в раціоні та надлишок споживання солі.⁣⠀⁣⁣⠀

Також існує індивідуальна чутливість людини до компонентів деяких продуктів. Наприклад, оцту, горіхів, лимонів, томатів тощо. Вживання цих продуктів провокують виникнення головного болю.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Якщо вас часто турбує головний біль, причину якого не встановлено обстеженнями, спробуйте знайти провокаторів цього стану у вашій тарілці. Для цього заведіть щоденник харчування, в якому фіксуйте, що ви з’їли, коли з’являється головний біль. Так можна знайти і усунути з харчування продукти, до яких ви чутливі.