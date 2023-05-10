Злети чи падіння? Астролог назвав головних щасливчиків та невдах травня

Ретроградний Меркурій впливатиме на всіх уродженців зодіакального кола у травні, але для деяких цей період виявиться "чорною смугою", а для інших – шансом досягти успіхів та змінити життя. Труднощі випадуть на долю Тельців та Скорпіонів.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Рос. "Складний період буде і у Водоліїв. Сатурн заглиблюється в їхній будинок грошей. Їм доведеться долати перешкоди, справлятися з складнощами. Також може бути крах у Левів, особливо у кар'єрі", – зазначив він.

За словами астролога, в останній місяць весни проблеми закінчаться у Риб у зв'язку зі сходженням у їхній знак Сатурна. Уродженцям знаку щаститиме як у кар'єрі, так і в коханні, можливий також виграш у лотерею.

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Стрільцям варто задуматися про інвестиції, місяць виявиться вдалим для вирішення фінансових питань. Самотні уродженці знаку також можуть знайти кохання на все життя.

Терези в травні зроблять кар'єрний зліт, перед ними відкриються нові можливості. Близнюки досягнуть неймовірного успіху у комерційних справах.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.