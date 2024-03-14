Викликають здуття та біль у животі: які фрукти категорично не можна давати собакам

Для багатьох власників тварин не є дивиною, коли їхні чотирилапі друзі проявляють захоплення фруктами, такими як кавуни, виноград чи навіть черешні. Така тяга до споживання фруктів серед собак є доволі поширеним явищем.

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Розглянемо детальніше, чи можна собакам їсти фрукти. До цього питання треба підійти серйозно, адже деякі фрукти категорично не можна собакам. Про це пише Schuba.

Немає нічого незвичайного в тому, що собака полюбляє фрукти. Песика може приваблювати цукор (фруктоза), що міститься в них, а також аромат та текстура. Крім того, фрукти є джерелом води, вітамінів, мінералів та антиоксидантів, тож ваш вихованець, ковтаючи шматочок кавуна чи полуниці, просто "приймає вітамінку". Однак не всі фрукти є корисними для чотирилапих.

Кавуни

Що стосується кавунів, можна сміливо сказати, що вони цілком безпечні. Ви можете пригостити свого собаку шматочком цього фрукта, за умови, що песик не страждає на діабет, надлишкову вагу чи чутливість до цукру, адже в кавунах його багато.

Оскільки кавун на 92% складається з води, він корисний для гідратації, особливо в спекотні літні дні. Він також містить вітаміни А, В-6, С та калій.

Проте кавунової шкірки собакам не можна. Вона може викликати проблеми з травленням.

Пам'ятайте також про дозування собачих ласощів. Навіть здорові ласунки повинні складати не більше 10% від загального раціону вашої собаки.

Полуниці

Ситуація з полуницями приблизно така ж, як і з кавунами. Невеликі порції цих ягід корисні для вашого песика.

Полуниці містять вітаміни С, В-1, B-6, К, магній, фолієву кислоту, клітковину, йод, калій та омега-3. Проте тварина швидше отримає ці речовини зі збалансованого корму (натурального чи промислового), аніж з кількох дозволених їй ягідок полуниці.

Полуниці також мають високий вміст цукру, тому не давайте їх тваринам із діабетом чи надлишковою вагою.

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Ананаси

Деякі песики люблять випрошувати шматочки ананаса, щойно відчують його аромат. Чи безпечний він для собак? Так, але лише в дуже малих порціях.

Якщо постає вибір, пригостити чотирилапого шматочком ананаса чи шматочком сосиски, вибирайте ананас.

Усе сказане про кавуни та полуниці стосується й ананасів: вони містять багато поживних речовин, але також багато цукру, тому пам'ятайте про протипоказання. І не давайте його забагато, бо це може спровокувати розлад шлунку.

Нагадаємо, ми вже писали, чи потрібно забороняти собаці їсти траву.

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