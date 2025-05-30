Вирощування томатів: чим підживити овочі після висадки у ґрунт

Перші дні після висаджування розсади томатів на постійне місце відіграють ключову роль у формуванні майбутнього врожаю та здоров’я рослин. У цей період надзвичайно важливо забезпечити рослини належним підживленням, що сприятиме розвитку кореневої системи. Особливо це стосується високорослих сортів, яким потрібно більше поживних речовин та догляду.

Фахівці наголошують на необхідності використання засобів для укорінення під час пересадки. Якщо спостерігається слабкий ріст коріння, варто повторно застосувати стимулятори. Потужна коренева система в ранній фазі зростання забезпечить не лише стійкість до хвороб, а й кращу врожайність у майбутньому. Про це пише pmg.

Досвідчені городники, зокрема ті, що ведуть канал "Наша дача", рекомендують для першого підживлення використовувати кальцієву селітру. Це добриво містить 15% азоту, що допомагає укріпити стебла без стимулювання надмірного зростання зеленої маси, як це часто трапляється при застосуванні аміачної селітри. Крім азоту, кальцієва селітра має 26% кальцію, який зміцнює клітини рослини, покращує її стійкість до стресових умов і підвищує здатність засвоювати інші поживні речовини, зокрема азот і калій.

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Для приготування розчину слід розчинити одну столову ложку (близько 12 грамів) кальцієвої селітри у 12 літрах води. Перед внесенням добрива кожну рослину потрібно полити звичайною водою (приблизно літром), а потім додати ще пів літра приготованого розчину. Такий підхід забезпечує м’яке, але ефективне підживлення, необхідне для стартового розвитку томатів.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати ослаблену розсаду огірків та помідорів.

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