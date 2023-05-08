'Випускає своїх двійників': таролог розповів, чого найбільше боїться Путін

Президент Росії Володимир Путін тримається за життя, як може. Його стан, як енергетичний, так фізичний та психологічний можна назвати важким.

Про це UAportal заявив відомий український мольфар та таролог Макс Гордєєв. "З приводу Путіна у мене випадає карта хвороби – ця карта дуже сильна і називається карта місяця. У нього зараз дуже тяжкий стан. Насправді його підтримують дуже сильно та глобально", – зазначив він.

Таролог додав, що Путін випускає своїх двійників на люди, а сам перебуває у бункері та намагається триматися в ізоляції від людей. Глава Кремля дуже боїться, що його хтось заразить чи отруїть.

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"Стан зараз у Путіна дуже і дуже важкий. Його життя вже дуже скоро обірветься. У нас у мольфарів і тарологів є таке правило: ми ніколи не говоримо, коли людина помре або народиться. Незважаючи на це, я бачу, що дуже скоро це станеться і нам усім чекати залишилося не довго, але постане питання, яке випливає з цього: "Хто на його місце прийде?!" Чи не буде ця людина ще гірша за попередника…" – підсумував Гордєєв.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.