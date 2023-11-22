Ви навряд про них знали: Які 4 слова в українській мові починаються на букву "и"

Від 2019 року український правопис зазнав певних змін, в результаті яких кілька слів, що починаються на букву "и", були узаконені.

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Мовознавець Олександр Авраменко поділився цією цікавою інформацією, як завжди, у своєму експрес-уроці на Youtube для "Сніданок з 1+1".

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Раніше існувало так зване "золоте правило" – не існує слів на букву "и". Проте, з 2019 року кілька слів із цією літерою отримали правовий статус.

По-перше, це службове слово "и". Наприклад, вирази: "Ич який хитрий!" або "Ич яка гарна!".

Друге слово, яке тепер правовизнане – дієслово "икати", що вказує на вимову "и" замість "і".

І, нарешті, в українській мові вводяться паралельні форми: "ирод" та "ірод", "ирій" та "ірій". Обидва варіанти вважаються правильними.

Так, ці зміни здавна відображають вимову українців. Загалом, важливо пам'ятати, що догляд за правильною граматикою – це роздільна риса мовного виразу України, наголосив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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