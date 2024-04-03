Ви можете навіть не здогадуватись, що вони живуть поруч: як перевірити будинок на наявність клопів

У вашому домі, крім маленьких комах у крупі та тарганів, які можуть з’явитися на кухні, існує ризик появи інших непроханих мешканців – постільних клопів. Вони можуть стати справжньою напастю, адже від них не так-то просто позбутися.

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Що гірше, іноді господарі навіть не підозрюють про їхнє існування у своїх оселях. Як виявити цих прихованих шкідників, розповідає Ukr.Media.

Як перевірити будинок на наявність клопів

Перевірка спального місця. Здійсніть ретельний огляд місць, де клопи найчастіше оселяються, зокрема матраців та ліжок. Зверніть увагу на шви та затишні куточки, де можуть ховатися паразити, а також на будь-які темні плями, які можуть бути їхніми екскрементами або слідами крові.

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Перевірка щілин. Клопи часто маскуються у швах між плитами, в області плінтусів, в обшивці та в інших важкодоступних місцях. Огляньте всі потенційні схованки, включаючи щілини в стінах, підлозі та меблях.

Огляд меблів. Уважно перевірте всі меблі, особливо ті, що розташовані неподалік від ліжка. Паразити можуть жити під оббивкою меблів або в з’єднаннях дерев’яних елементів.

Інспекція електроприладів та розеток. Не ігноруйте електроприлади та розетки, адже шкідники можуть використовувати їх як укриття, особливо якщо вони знаходяться близько до ліжка чи дивану.

Застосування липких стрічок та пасток. Розміщення липких стрічок або спеціальних пасток може допомогти виявити клопів. Рекомендується встановлювати їх під ліжком та в інших місцях, де можуть ховатися паразити.

Раніше експерти назвали найкращий спосіб позбутися постільних клопів.

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