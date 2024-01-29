Ви повинні додати їх до свого раціону: Дієтологи назвали найкорисніші види риби

Риба – джерело здоров'я та краси! Всі ми знаємо, що риба корисна, але чи знаєте ви, що вона може бути справжнім еліксиром здоров'я та краси?

Відео дня

Згідно з дослідженнями, вживання риби 2-3 рази на тиждень значно знижує ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, раку та інших хронічних хвороб.

Читайте також: Зелений чай для схуднення – поради лікарів

Чому ж риба так корисна?

Вона містить всі 10 незамінних амінокислот, які необхідні для росту та відновлення організму.

Риба багата на жирні кислоти омега-3, які борються з запаленнями, покращують роботу мозку та серця, а також сприяють здоров'ю шкіри та волосся.

Риба – чудовий источник вітамінів D, E, A, кальцію, фосфору, заліза та інших важливих для здоров'я елементів.

Яку ж рибу їсти?

Ось список 13 найкорисніших видів риби, які рекомендують дієтологи:

Оселедець Лосось Сардина Атлантична скумбрія Тунець Сиг Окунь Риба-меч Минтай Райдужна форель (мікіжа) Морська риба Кобія Тілапія

Ось кілька порад:

Вибирайте свіжу або заморожену рибу без глазурі.

Готуйте рибу без додавання великої кількості олії.

Додавайте до риби овочі, спеції та трави.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти багаті на кальцій та вітамін D.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!