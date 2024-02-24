Зустрічайте весну: 5 стильних образів зі світшотом та спідницею

Світшот – це нескінченно комфортна повсякденна річ. Раніше вона була популярна тільки серед спортсменів, але зараз же її носять і ті, хто до спорту має дуже далеке відношення. Адже світшот створювався конкретно для тренувань, так як вважалося, що об'ємна бавовняна толстовка дарує свободу рухів і краще вбирає піт. Але сьогодні світшот вільно може поєднувати з класичним спідницями. Про це пише Радіотрек.

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Світшоти та спідниці - один з головних трендів цієї весни. Я пропоную кілька цікавих поєднань:

Яскравий oversize світшот + мінімалістична розкльошена спідниця-олівець. Ідеальний повсякденний лук, що підійде навіть для офісу. Світшот + пряма блискуча спідниця-олівець із пайетками чи шкіри. Стильний вечірній варіант. Великий чорний світшот + чорна спідниця з тюлю чи атласу, прикрашена мереживом. Контраст додасть вишуканості. Сірий світшот + міні-спідниця + вінтажні кросівки. Актуальне поєднання для молодіжного стилю. Доповнити шкіряною курткою. Сірий світшот + пряма міні-спідниця + сірі колготки + леопардові туфлі. Цікавий варіант попереднього образу.

Сподіваюся, ці ідеї надихнуть вас на створення модних весняних луків!

Нагадаємо, ми вже писали, що буде модно весною 2024.

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