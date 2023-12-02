Всього один інгредієнт: В чому замочити рибу перед смаженням, щоб вона не була сухою
Перед смаженням рибу рідко маринують, як перед запіканням, але існує цікавий спосіб, який може змінити ваш погляд на цей процес.
Спробуйте підготувати рибу з попереднім маринуванням, і ви можете захотіти використовувати цей метод для смаження у майбутньому. Що цікаво, для цього вам знадобиться всього один продукт, пише prostoway.
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В чому ж секрет? Найкраще смажена риба виходить, коли її попередньо вимочити в молоці протягом години. Цей процес дозволяє утримати соковитість риби, запобігаючи їй стати сухою під час смаження.
Для використання цього методу, спочатку обробіть рибу перед приготуванням, наріжте її порційними шматками, а потім помістіть у молоко на годину. Після цього готуйте рибу стандартним способом: обваливши в борошні, посоливши, обмазавши спеціями і смажте до готовності. Спробуйте цей метод, і бажаємо вам смачного приготування!
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