Всього один інгредієнт: В чому замочити рибу перед смаженням, щоб вона не була сухою

Перед смаженням рибу рідко маринують, як перед запіканням, але існує цікавий спосіб, який може змінити ваш погляд на цей процес.

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Спробуйте підготувати рибу з попереднім маринуванням, і ви можете захотіти використовувати цей метод для смаження у майбутньому. Що цікаво, для цього вам знадобиться всього один продукт, пише prostoway.

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В чому ж секрет? Найкраще смажена риба виходить, коли її попередньо вимочити в молоці протягом години. Цей процес дозволяє утримати соковитість риби, запобігаючи їй стати сухою під час смаження.

Для використання цього методу, спочатку обробіть рибу перед приготуванням, наріжте її порційними шматками, а потім помістіть у молоко на годину. Після цього готуйте рибу стандартним способом: обваливши в борошні, посоливши, обмазавши спеціями і смажте до готовності. Спробуйте цей метод, і бажаємо вам смачного приготування!

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