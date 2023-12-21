Всього два інгредієнти: як самому створити міцний клей

Якщо раптом вам терміново знадобиться клей, а сходити з ним у магазин немає часу, чи бажання, можна скористатися дієвим способом та власноруч створити клей, яким можна буде користуватися тривалий час.

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Один із неочікуваних способів – з'єднати борошно та оцету. Спробуйте цю унікальну комбінацію та переконайтеся у дієвості. "Рецептом" поділилося видання Santeplusmag.

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Борошно та оцет – два звичайних продукти, які завжди є в будь-якій кухні, можуть виявитися неймовірно корисними для створення клею. Коли їх комбінувати, вони утворюють специфічну речовину, яка ідеально підходить для різноманітних творчих і побутових потреб.

Як створити натуральний клей:

125 г борошна

чайна ложка білого оцту

250 мл води

60 г цукру

Борошно змішайте з цукром, влийте потроху оцет, постійно помішуючи та додайте 175 мл води. Продовжуйте помішувати, поки не отримаєте густу рідину. Потім нагрійте суміш, доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Дайте охолонути на кілька хвилин, перш ніж перелити клей у спеціальну місткість.

Такий клей підходить для склеювання паперу, картону та легких матеріалів.

Міцний клей своїми руками

125 мл знежиреного молока

столова ложка оцту

столова ложка харчової соди

2 ч. л. води

У місткості змішайте молоко й оцет, а потім дайте суміші постояти 2 хвилини. Коли молоко скисне, процідіть його. В отриману сироватку додайте харчову соду і 2 чайні ложки води. Таким чином ви отримаєте стійкий клей. Це буде так званий казеїновий клей, його можна використовувати для склеювання певних покриттів, наприклад дерев’яної підлоги.

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