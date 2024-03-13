Все про мак: який краще використовувати і куда
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Друзі, що ви знаєте про мак? Який мак краще використовувати і куди (крім булочок і рулету)? Як правильно використовувати? Давайте поговоримо.
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Начну с того, что в зависимости от сорта есть разный мак.
- Голубой мак – его используют для выпечки, десертов, соусов, салатов и других блюд…
- Серый мак - идеально подходит для выжимки пищевого масла, одного из самых вкусных, ароматных и полезных.
- Есть еще белый мак – из него делают масло для производства парфюмерии.
- Мы будем говорить о голубом маке.
У мака - пряный вкус и слегка ореховый оттенок.
- Чаще всего мак используют для выпечки – как посыпку, добавляют в тесто или в начинку.
- Мак можно добавлять в бисквит, блины, оладьи.
- Маковая начинка придаёт яркий и неповторимый вкус любой выпечке - взять тот же маковый рулет.
- Мак хорошо сочетается с творогом, его добавляют в тесто для сырников, творожные запеканки и открытые пироги по типу чизкейка.
- С маком получаются оригинальные соусы, еще мак используют для приготовления халвы.
- Также мак можно добавлять к йогурту, кефиру, овощным и фруктовым салатам.
Как использовать мак
Для посыпки выпечки и в тесто можно добавлять целые семена мака, но вкус и аромат мака лучше раскрывается в начинке.
Если мак идет в начинку, то семена предварительно запаривают кипятком, дают им набухнуть 30-40 минут, затем просушивают и растирают/измельчают до состояния кашицы и появления так называемого макового "молочка". Полученную маковую кашку смешивают с сахаром или медом – начинка готова.
Кстати, о маковом "молочке" - это отличная безлактозная альтернатива коровьему молоку.