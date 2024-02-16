Шкідливі казки, які не можна читати дітям: список

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Казки це дуже специфічна річ!

Мій особистий топ:

Карлсон - дає абсолютне викривлене уявлення про дружбу - Малюк весь час підкорюється бажанням Карлсона і жертвує власним комфортом заради "друга" замість того, аби вибудовувати особисті кордони.

Попелюшка - поведінку жертви визначає як єдиний успішний сценарій для жінки і успішне заміжжя як порятунок від усіх бід. А ще - демонізує мачух як таких. Мені завжди бракувало активної позиції від Попелюшки та розуміння, що ж пішло не так у стосунках мачухи та падчірки.

Червоний Капелюшок - тут питання до всіх. І до матері, що відправляє дитину саму до темного лісу (чому не піти разом? І дитину убезпечити, і час класно провести) І до самої дівчинки, що без роздумів заговорює до незнайомця у лісі (вочевидь, розмов про безпеку у цій родині не проводилось). І найбільше - до сцен насилля (згадайте лишень, що сталося з Вовком).

А який у вас особистий топ "шкідливих казок"?За якими критеріями ви обираєте, що читати з дитиною?