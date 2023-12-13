Лікар відповів, що буде з вашим організмом, якщо повністю відмовитись від кави

Для багатьох українців початок дня асоціюється з ароматною чашкою кави, а деякі навіть люблять насолоджуватися цим напоєм протягом усього дня, включаючи і вечір. Але чи задумувалися ви, які наслідки може мати повна відмова від цієї звички?

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Якщо ви раптово вирішите припинити вживання кави, можуть виникнути різні фізіологічні та психологічні ефекти. Водночас, відмова від надмірного вживання кави та кавових напоїв може мати позитивні моменти, як розповів лікар Юрій Габорець у TikTok.

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Ось деякі можливі наслідки відмови від кави:

Сонливість та втома: Кофеїн діє як стимулятор, тому його відмова може призвести до відчуття сонливості та загальної втоми. Роздратованість та нервозність: Відмова від кофеїну може викликати роздратованість та нервозність через зміни в роботі центральної нервової системи. Погіршення настрою: Кофеїн впливає на вироблення нейромедіаторів, таких як серотонін, тому його відсутність може вплинути на настрій. Можливі головні болі: Синдром відміни кофеїну може включати головний біль, іритацію та інші симптоми. Погіршення концентрації: Для тих, хто звик до регулярного вживання кофеїну, відмова може тимчасово призвести до погіршення концентрації та уваги.

Позитивні наслідки відмови від вживання кави:

Зниження артеріального тиску. Нормалізація пульсу. Зменшення частоти візитів до туалету. Покращення якості сну. Легше відмовитися від паління, якщо це є звичкою. Відбілювання зубів. Зменшення сухості в роті.

Головна перевага відмови від кофеїну, за словами лікаря, полягає в тому, що організм навчається збільшувати енергію без допомоги цього стимулюючого напою. Також лікар зазначає, що вживання кави – це в основному звичка, сформована маркетологами та рекламістами, і вона може бути успішно подолана.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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