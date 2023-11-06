Візьміть часник або цибулю: як швидко позбутися шкідників на орхідеях

Орхідеї доволі примхливі рослини, які не люблять спеки, холоду, протягів та прямого сонячного проміння. Також орхідеї дуже чутливі до шкідників.

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Якщо вчасно не позбутися зараження, оно може розповсюдитися на всі ваші хатні рослини. Ось чому важливо шукати поширених шкідників орхідей і негайно вживати заходів, щоб позбутися від них, пише видання justaddiceorchids.

Деякі шкідники полюбляють розповсюджуватися у корінні рослини, деякі з них заражають листя та стебла орхідей. Тому боротьба та догляд за цими вазонами має бути комплексною.

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Садівники пропонують для обробки рослин використовувати розчин з цибулевого настою або з часнику.

Щоб обробити рослину часником, вам знадобиться 2 зубчики часнику, які потрібно подрібнити та залити склянкою води. Настоюйте часник добу, а потім процідіть та додайте у розчин 400 мл відстояної води й дві краплі йому. Протріть утвореною рідиною листя з обох боків, стебла рослин, а потім полийте цим розчином ґрунт, в якому росте квітка.

З цибулею все інакше. Вам потрібно зібрати 200 грамів лушпиння з цибулі, потім залити його літром теплої води. Настоюйте його 2 доби, потім процідіть та розбавте у 10 літрах відстояної води. Цибулевим розчином треба протерти листя, стебла рослини, а потім поливати кожні три дні землю, в якій росте квітка.

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