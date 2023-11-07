Біля Сардинії виявили десятки тисяч стародавніх монет (відео)

На глибині біля північно-східних берегів Сардинії дайвер виявив стародавній скарб. Йдеться про десятки тисяч стародавніх бронзових монет, датованих першою половиною четвертого століття.

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Знахідку зробили поблизу узбережжя середземноморського острова поблизу міста Арцакена. Про це повідомляє Ancient Origins.

Кількість монет, ідентифікованих як фоліси, налічує від 30 000 до 50 000. Монети разом зі стінками амфор африканського та східного виробництва вперше помітив місцевий любитель дайвінгу.

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Майже всі знайдені монети знаходяться в надзвичайно хорошому стані збереження, лише чотири монети мають пошкодження, але все ще розбірливі. Період їхнього карбування датується 324 роком нашої ери (починаючи з карбування монет Ліцинієм) до 346 року нашої ери.

Монети були простежені до майже всіх монетних дворів імперії, що діяли в той період, за кількома помітними винятками. Це потенційно одна з найзначніших нумізматичних знахідок за останні роки.

Нагадаємо, на березі Амазонки виявили петрогліфи віком 2000 років.

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