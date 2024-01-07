Крадуть енергію: Яких фраз краще уникати при спілкуванні

Мова – це потужний інструмент, який можна використовувати як для позитивного, так і для негативного впливу на інших людей. Психологи виділяють три поширених прийоми, які дозволяють це зробити.

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Щоб захистити себе від негативного впливу мови, важливо бути уважним до того, що говорять інші люди, пише ukr.media. Якщо ви чуєте фразу, яка викликає у вас негативні емоції, спробуйте зрозуміти, чому це відбувається. Можливо, людина просто намагається вас образити або ж вона просто не знає, як висловити свої думки більш конструктивно.

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Перший прийом – це використання емоційно забарвлених фраз. Наприклад, фраза "Нічого собі!" може здатися нейтральною, але насправді вона може викликати у людини почуття розгубленості, невпевненості або навіть страху.

Другий прийом – це зачіпання зовнішності або особистих якостей людини. Наприклад, слова "Ти що сліпа?" або "У тебе руки криві" можуть значно знизити самооцінку людини.

Третій прийом – це використання нецензурної лексики. Матерні слова створюють негативний настрій і руйнують атмосферу спілкування.

У будь-якому випадку, важливо пам'ятати, що ви не зобов'язані піддаватися негативному впливу. Ви можете просто не реагувати на такі слова або ж спробувати пояснити людині, як її слова впливають на вас.

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