Водії поділились цікавим лайфхаком, який допоможе прибрати дрібні подряпини з пластику

У випадку, коли в салоні вашого автомобіля з'явилася подряпина на пластиковій поверхні, і ви хочете виправити це без використання освіжувача повітря, існує простий спосіб видалення цього дефекту. Даний метод дозволяє швидко виправити подряпину без небезпеки для інших деталей салону.

Відео дня

Читайте також: Названо 6 найкращих лайфхаків, які допоможуть знизити витрати пального та економити

За інформацією "Апостроф", вам знадобиться будівельний фен або, відсутності такого, запальничка для реалізації цього методу. Процес доволі простий: нагрійте пошкоджену ділянку поверхні, прокладаючи по ній потік гарячого повітря. Якщо використовуєте запальничку, слід повільно проводити її полум'ям по подряпині. Важливо не перегрівати одну і ту саму область, постійно рухаючи джерело тепла.

Під час використання цього методу слід бути обережним і утримуватися від впливу на непошкоджені ділянки пластику, а також уникати можливості обпікання. Необхідно утримувати запальничку на відстані, щоб уникнути пошкодження інших частин автомобільного салону. Також не рекомендується торкатися нагрітої поверхні до повного її охолодження.

У разі, якщо подряпина на пластиковій поверхні є глибокою, можна використати спеціальний олівець. Гель, який міститься в олівці, допоможе заповнити подряпини і сколи, забезпечивши ефективне виправлення дефекту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!