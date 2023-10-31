Водії мусять вмикати фари вдень та не можуть зупинятися на узбіччі: нововведення ПДР

Уряд України 20 жовтня запровадив низку змін до Правил дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ввімкнене світло фар у будь-який час доби.

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Також зміни стосуються безпеки дітей та заборони зупинятися на узбіччях доріг. Зміни вже набули сили.

Відтепер водії мають вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар не залежно від часу доби та пори року. Раніше денні ходові вогні, а в разі їх відсутності, ближнє світло фар, повинні були бути увімкнені з 1 жовтня по 1 травня.

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Окрім цього, за новими правилами забороняється перевозити дітей, зріст яких менш як 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем. Йдеться про системи, що дають змогу пристебнути дитину ременями безпеки.

Також на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки. Це означає, що зупинятися просто на узбіччі відтепер заборонено.

Додамо, зміни у ПДР зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

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