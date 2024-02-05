У всесвіті знайдено нову 'суперземлю' в придатній для виникнення життя зоні (відео)

Астрономи виявили нову екзопланету, що обертається навколо червоного карлика TOI-715. Ця планета, названа TOI-715 b, є "суперземлею", тобто вона в півтора раза більша за нашу планету.

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Найцікавіше те, що TOI-715 b знаходиться в "зоні, що живе", де на її поверхні може бути вода. Це робить її однією з найперспективніших екзопланет, виявлених на цей час, пише BILD.

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TOI-715 b обертається навколо своєї зірки за 19 днів. Це значно швидше, ніж Земля обертається навколо Сонця.

Вчені припускають, що поруч із TOI-715 b може бути ще одна планета, також розташована в зоні, що живе.

TOI-715 b знаходиться на відстані 137 світлових років від Землі. Це значно ближче, ніж інші екзопланети, які вважаються потенційно придатними для життя.

Завдяки своїй близькості TOI-715 b зможе бути ретельно проаналізована за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб". Це допоможе вченим краще зрозуміти атмосферу планети та оцінити її шанси на те, щоб дійсно бути домом для життя.

Нагадаємо, раніше науковці знайшли планету з океанами лави всього в 73 світлових роках від нас.

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