У Франції під готелем виявили укріплений замок 14 століття та рів (фото)

У Франції археологи виявили залишки середньовічного замку 14-го століття, включаючи рів, прихований під двориком історичного готелю. Серед знайдених артефактів були ювелірні вироби, каструлі, сковорідки та навісні замки.

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Замок, розташований у Ванні, селі на західному узбережжі регіону Бретань, був побудований як фортеця та резиденція Іоана IV, герцога Бретані, у 1381 році. Про це повідомляє Live Science.

З 10 по 16 століття Бретань була середньовічною феодальною державою, заснованою після вигнання вікінгів з регіону. Коли Іоанн IV прийшов до влади в 1365 році, він почав будувати численні будинки-фортеці.

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Але замок використовувався лише століття, перш ніж він занепав, коли онук Іоана IV, Франциск II, переніс столицю герцогства з Ванна. Ремонт у 18-20 століттях перетворив будівлю в різний час на готель, потім на юридичну школу і, нарешті, на урядові установи, побудовані на вершині оригінального замку 14 століття.

Замок був приблизно 42 метри у довжину і 17 метрів у ширину, з товщиною стін до 5,5 м. Всередині було декілька сходів, у тому числі парадна, з різьбленою ліпниною та декорованими одвірками.

Археологи також обшукали рів і знайшли прикраси, шпильки, пряжки та металевий посуд, а також ключі та навісні замки. До укріпленого замку можна було потрапити через дерев’яний міст через рів. Мосту вже не залишилося, але під час розкопок були виявлені опори.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років.

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